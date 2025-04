Zürcher Schmuckmarke Pacharee ist der heimliche Star bei «The White Lotus»

Es ist nicht das erste Mal, dass Pacharee in Hollywood vorkommt. Bereits 2022 tauchte ein Ring in der Serie «And just like that» auf, einem Spin-off von «Sex and the City». Dort erhält Sarah Jessica Parkers (60) Charakter Carrie Bradshaw einen Ring – und der ist von Pacharee. «Nachdem Sarah Jessica Parker den Pearl-Floret-Cluster-Ring in der Show getragen hat, schossen die Online-Bestellungen für den Ring plötzlich in die Höhe. Ich konnte es mir nicht erklären, bis mich Kunden auf die Szene aufmerksam machten. Ich wusste gar nicht, dass die Show meinen Schmuck verwendet hat, habe mich aber sehr gefreut und ihnen auch eine Dankesmail geschrieben», verrät Pacharee-Sophie.