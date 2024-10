Modeln war nicht ihr Traumberuf

Vivienne Rohner verdankt, wie so einige Schweizer Models vor ihr, namentlich Manuela Frey (28) oder auch Ronja Furrer (32), ihre Karriere zumindest teilweise dem Elite Model Look, an dem sie 2013 teilnahm, jedoch nicht gewann. Doch es zeigt sich einmal mehr, dass nicht Siegen entscheidend ist, sondern Dranbleiben. Und das tat Vivienne Rohner, eröffnete bereits im Folgejahr an der Paris Fashion Week die Show von Vivienne Westwood – eine grosse Ehre für jedes Model. Engagements für Chanel und Calvin Klein folgten noch im selben Jahr.