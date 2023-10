Zwei, die mögen, wenns brummt

Thierry Burkart (48) sitzt in seinem Willys Jeep und dreht den Zündschlüssel. Das Gefährt mit Baujahr 1944, welches die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg in der Normandie zur Befreiung Europas einsetzten, rattert – und stellt wieder ab. «Musst du nicht noch die Benzinzufuhr pümpelen?», fragt Beatrice Burkart (78). «Mami, du bist gut, das habe ich glatt vergessen.» Kurz darauf brummt der Motor laut und kräftig, Thierry Burkart strahlt und fährt den 65 PS starken Geländewagen, den er von einer grossen Gruppe Freunde geschenkt bekommen hat, vor die Garage seines Hauses in Lengnau AG, wo er seit 2021 mit seiner Partnerin Janine und ihren beiden Jungs im Alter von 13 und 15 Jahren lebt.