Zwei Freunde im Schnee

Ein etwas anderer Triumph

Diesmal jedoch ist alles etwas anders. Statt wie gewohnt am Samstag darf Odi heuer am Chuenisbärgli erst am Sonntag ran. Am Mittwoch hatten die Organisatoren wetterbedingt die Disziplinen getauscht, um die Chancen auf zwei Rennen in Adelboden zu wahren.