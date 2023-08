Alain Berset und Marco Solari

Jacqueline Fritschi-Cornaz, Ihr Highlight am Locarno Film Festival?

Viele spontane Begegnungen mit Freunden, Kolleginnen und Kollegen – und die Filme auf der Grossleinwand.

Die Hollywood-Stars streiken. Eine Chance für den Schweizer Film?

Filmfestivals leben nicht nur von Stars. Aber ich verstehe deren Anliegen in den USA. Auch in der Schweiz haben Kulturschaffende in puncto Verdienst vergleichsweise immer noch einen schweren Stand.

Worauf freuen Sie sich als Nächstes?

Dass mein Film «Mother Teresa & Me», eine schweizerisch-indisch-britische Koproduktion, am 5. September, dem International Day of Charity und Todestag von Mutter Teresa, am Uno-Hauptsitz in New York gezeigt wird. Dann startet der Film in 800 US-Kinos, der Gesamterlös kommt der Zariya Foundation zugute.