Aus meiner Sicht ist Manuel Akanji der heimliche Spielmacher. Er bietet sich an und weiss schon genau, an wen er weiterpassen kann. Die Schweizer im Mittelfeld oder im Sturm verlassen sich darauf, dass Akanji die Pässe so spielt – und reagieren entsprechend. Während die Gegner die Stars an der Seite abdecken, weiss Aebischer, dass er den Ball erhalten wird und ihn sofort nach vorne weitergeben kann. Das ist eine unglaubliche Stärke der Schweizer, und ich bin sehr gespannt, wie die Gegner in naher Zukunft darauf reagieren werden.