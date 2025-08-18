1x verlobt, 1x verheiratet

Schweizer Hockey-Natitrainer Patrick Fischer wird Trauredner von Janosch

Beide Feste? Nächstes Jahr wird es eine grosse Hochzeitsparty auf Ibiza geben. «Alina und ich sind beide absolute Ibiza-Kinder, ihre Eltern haben dort auch eine Ferienwohnung. Und auch Sunny fühlt sich auf der Insel immer sehr wohl», erklärt Janosch Nietlispach die Wahl der Hochzeitslocation. Immerhin gingen Sunnys (2) erste Ferien direkt auf die Baleareninsel. Und die Gästeliste kann sich sehen lassen. Neben Vujo und seinen Geschwistern wird auch der Zürcher It-Boy Reto Hanselmann (43) mitfeiern. Eine besondere Rolle wird Eishockey-Natitrainer Patrick Fischer (49) zuteil. «Patrick Fischer wird unser Trauredner», verrät Nietlispach.