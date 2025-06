Zwischen Barren und Bachelor

In Pennsylvania wohnt er von August bis Mai jeweils in einer WG, die Sommermonate verbringt er in der Schweiz. Er sagt: «Das Sportstipendium war eine Riesenchance. In den USA gibt es viel mehr Wettkämpfe. Ich konnte einen gewaltigen Sprung nach vorne machen dadurch.» In einer Beziehung ist er momentan nicht. Mit dem Hin und Her in der USA sei das ein bisschen schwierig.