«Zwischen Grössenwahn und Minderwertigkeit»

Marcel Reif, die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft fährt an die Europameisterschaft 2024 nach Deutschland. Doch von Euphorie ist wenig zu spüren, überall wird rumgemäkelt. Was passiert da gerade?

Marcel Reif: Ich bin Schweizer Staatsbürger und habe 25 Jahre lang ausgesprochen gern in der Schweiz gelebt. Von Anfang an habe ich die Schweizer Mischung aus Grössenwahn und Minderwertigkeitskomplexen bewundert. Das fand ich immer charmant. Die Schweiz hat sich zum zehnten Mal in den letzten 20 Jahren für ein grosses Turnier qualifiziert. Nennen Sie mir bitte eine Fussballnation in der gleichen Grössenordnung, die Ähnliches geschafft hat!