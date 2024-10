Noch näher liegt die Mister-Wahl. Am kommenden Samstag kämpfen im Stadthofsaal Uster ZH zwölf Kandidaten um den Swiss Men's Award. Der jüngste Kandidat ist 23-jährig, der älteste 54 Jahre alt. Einige sind vom Schicksal geprüft, andere träumen von der Eröffnung eines Kinderheims oder einer Reise mit dem Camper. Der Sieger kann sich ein Jahr lang Mister Right nennen. In der Bildergalerie lernst du sie besser kennen.