So wird die Schweizer Illustrierte gedruckt

780 Grad heisser Ofen

Produktionstechnisch noch relevanter ist die Sicherstellung der Gasversorgung, die seit Putins Krieg gegen die Ukraine alles andere als selbstverständlich ist. Der Ofen, in dem die frisch gedruckten Magazine trocknen, wird in der Brennkammer auf 780 Grad geheizt. Das Papier selber wird von einer Temperatur von 120 Grad heruntergekühlt – wobei es den Produktionsprozess mit einem Tempo von 17 Metern pro Sekunde durchläuft. Dieser Vorgang ist nur mit Gas zu gewährleisten. «Wir sind dringend auf diesen Rohstoff angewiesen», sagt Wälti. In der Druckerbranche kam es in den vergangenen 15 Jahren zu einer massiven Bereinigung. Zu nennen wären etwa die Schliessung der Papierfabrik in Biberist SO 2011. Grund: Zu unrentabel war das Geschäft geworden. 2015 verschärfte der starke Franken die Situation. Im Sommer 2015 schloss die NZZ ihr Druckzentrum in Schlieren ZH. Auch die Swissprinters-Produktionsstandorte in Lausanne, St. Gallen oder Schlieren mussten den Betrieb einstellen. Generell haben sich die Berufsbilder nur in wenigen Branchen so stark verändert. Den Schriftsetzer gibt es schon lange nicht mehr. Der Drucker wurde zum Medientechnologen, der Buchbinder zum Printmedienverarbeiter. Die Branche werde immer kleiner und biete immer weniger Arbeitskräften ein Auskommen, so CEO Wälti.