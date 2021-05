Kurz nach der Geburt habe sie sich «viele Gedanken und Sorgen gemacht», ob das die Bindung stören könnte, wie sie in das Stillen kommen soll und was auf die Familie und die Babys zukommen werde, so Szewczenko weiter. «Ich kann aber jetzt schon sagen, dass dies unnötig war und die Zeit hier auch viele Vorteile mit sich bringt. Dass man mit den Schwestern hier auf der Station zu einem Team wird und wir als Eltern 100 % eingebunden und unterstützt werden. Wickeln, erstes Stillen und erste Augenringe inklusive».