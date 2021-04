Tanja Szewczenkos Zwillinge «Leo & Luis» sind da

«Mama und Papa sind froh, dass wir endlich da sind! Wenn auch ein bisschen zu früh ... aber wir waren einfach zu neugierig und wollten wissen, was hier draussen alles so los ist!», stellen die «Frühchen» klar. Ihre Mama werde in den nächsten Tagen mehr erzählen, «aber jetzt kuschelt sie und Papa erstmal ausgiebig mit uns», so Leo und Luis weiter. Laut Hashtag sind die beiden in der 34. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen und «gerade noch auf der Intensiv».