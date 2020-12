Thomas Gottschalk hat ein «latent schlechtes Gewissen»

Besonders nah geht Kochs Schicksal Gottschalk, wie er jetzt in seinem Podcast «Podschalk» offenbart. So sagt der 70-Jährige unter anderem über den Unfall: «Ich erinnere mich natürlich an diesen Moment, weil er ein einschneidender Moment in meiner Fernsehtätigkeit war und weil mir natürlich die ganze Unsinnigkeit meiner Unternehmungen – wenn sie mir nicht vorher aufgefallen wäre – spätestens da aufgefallen ist. Warum muss ein Mensch den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzen, nur weil er glaubte, bei mir auf Stelzen über Auto springen zu können?»