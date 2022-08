«Als ob die Trauer in der Luft hängenbleibt»

«Ich wusste nicht, was ich denken soll»

18. August. Es klingelt. Christian Wyss greift nach seinem Smartphone. Am Telefon die Kantonspolizei Bern. Wenn in Lauterbrunnen jemand ums Leben kommt, erfährt der Sicherheitsvorsitzende der Gemeinde oft als Erster davon. Diesmal erst recht. Denn beim verstorbenen Mann handelt es sich um Martin Stäger. Unseren Gemeindepräsidenten. Die mutmassliche Täterin, seine Ehefrau, sitzt in Untersuchungshaft. Wyss legt auf, setzt sich hin. «Ich wusste nicht, was ich denken soll.» Plötzlich ist es nicht eine unbekannte Person, die beim Sport in der Natur ums Leben kam. Nein. Es ist unser Freund. Es ist Martin. Martin ist tot.