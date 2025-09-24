Tokio-Hotel-Bassist überrascht mit diesen Bildern alle

Antrag nach 15 Jahren

In der Tat erinnert beim Anblick des Bräutigams nichts mehr an den langhaarigen, immer etwas grimmig dreinschauenden Teenie, der Listing zu den Anfangszeiten von Tokio Hotel noch war. Doch dazwischen liegen auch 20 Jahre. Über 17 davon hat er an der Seite seiner jetzigen Frau Susanne verbracht. «Bei unseren Freund:innen war es schon eine Art Running Gag, dass wir nach so langer Zeit noch immer nicht verheiratet waren. Georg wurde immer gefragt, wo denn der Antrag bleibt», erklärt die Braut daher nicht ganz überraschend in der «Vogue».