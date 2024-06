Auch wenn Bill Kaulitz mit Fussball so rein gar nichts am Hut habe, sei auch ihm nicht entgangen, dass die Atmosphäre in der deutschen Hauptstadt etwas anders sei als sonst. «Ich bin gerade durch die Strassen gefahren und da ist ja wieder eine Stimmung überall und ich nur so ‹was ist denn hier los?› und die nur so ‹na ja, es ist doch wieder ein Spiel heute›. Ich so ‹ah ist jetzt jeden Tag ein Spiel?›», erzählt Bill Kaulitz seinem Bruder.