Bravo, Nemo! Bieler Superstar bringt den ESC heim

Das Unfassbare ist geschehen: Nemo siegt am ESC in Malmö und bringt den Musikwettbewerb nach 36 Jahren wieder in die Schweiz. Die Freude ist riesig – auch bei Musiker-Kolleginnen und -Kollegen. Dodo, Naomi Lareine, Bühne Huber & Co. gratulieren dem Ausnahmetalent aus Biel.

Sina Albisetti