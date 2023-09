Es ist die Show-Ankündigung des Jahres: Udo Jürgens (†80) wird neun Jahre nach seinem Tod wieder auf der Bühne zu sehen sein. Schon im Herbst 2024 startet die Tournee, die in 17 Städten in Deutschland und Österreich Halt machen wird. Titel: «Da Capo Udo Jürgens». Und das zusammen mit seinem Weggefährten und langjährigen Band-Leader Pepe Lienhard (77). Dessen Orchester hatte den Sänger während drei Jahrzehnten live auf der Bühne begleitet. Das berichtet die Zeitung «Bild». Damit tritt die Musiker-Legende in die Fusstapfen von Künstlern wie Michael Jackson, Whitney Houston, Maria Callas und Elvis Presley. Sie alle standen nach ihrem Tod live auf der Bühne und begeisterten ein weltweites Publikum.