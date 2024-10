Reto Hanselmann schwärmt von seiner Wiesn

«Unter den Lederhosen trage ich nichts»

O'zapft is' – jetzt auch in Zürich. Das Oktoberfest von Event-König Reto Hanselmann – Hanselmann's Wiesn – gehört jedes Jahr zu den Fixpunkten des städtischen Party-Kalenders. Und lockte für die Eröffnung am Donnerstag auch internationale Stars an.