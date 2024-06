Heute Samstag ist Momsen offenbar wieder in der Stadt unterwegs. Das zeigt ihr neustes Video auf Social Media. Auf einem Holzsteg an der Sihl in der Nähe des Hauptbahnhofs hält die Sängerin gemeinsam mit Kolleginnen die Füsse ins kühle Nass. Ihre Begleiterin ruft dazu: «Jetzt will ich aber rein! Wet-T-Shirt-Contest!». Momsen schreibt zum Video: «Zürich ist so wunderschön!» Die Erfrischung kann die Musikerin gut gebrauchen: Der Abend mit AC/DC im Letzigrund hat Schweiss-Garantie. Und wer weiss: Vielleicht erspäht ja der eine oder die andere Momsen, wenn sie nach dem Konzert hoffentlich den Sieg der Schweizer Nati feiert.