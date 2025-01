«Spice up your life!» – oder auf Deutsch: Pepp dein Leben auf! Dieser Satz ist für Victoria Beckham (50) nicht nur ein Liedtext, sondern auch eine wahre Geldquelle. Vor über einem Jahrzehnt stand das Ex-Mitglied der britischen Girl Group Spice Girls an den Olympischen Spielen 2012 in London zuletzt auf der grossen Bühne – und verdient sich dank ihrer Musikkarriere weiterhin ein goldenes Näschen.