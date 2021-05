«Victoria's Secret»-Engel Karolina Kurkova ist wieder Mutter geworden

Perfektes Timing bei «Victoria's Secret»-Model Karolina Kurkova: Genau am Muttertag ist die 37-Jährige zum dritten Mal Mama geworden. Die frohe Kunde der Geburt eines gesunden Mädchens hat Kurkova via Instagram mitgeteilt. Zu einem Bild der Kleinen verriet sie sogleich auch deren Namen: «Willkommen Luna Grace, unser kleiner Engel. Wir sind so verliebt #Muttertag.