Vor allem 2024 musste das Moderations-Duo des ESC unangenehme Situationen wie Buh-Rufe wegen der Teilnahme Israels meistern. Wie bereiten Sie sich auf solche Momente vor?

Studer: Man hat in diesem Jahr schon viel aus den Ereignissen im letzten Jahr gelernt und muss sich auf vieles vorbereiten. In der Show selbst kann man solche Dinge nicht umgehen, das kann wieder passieren. Aber ich glaube nicht, dass wir als Moderatorinnen darauf reagieren müssen. Der ESC ist für uns ein unpolitischer Event, an dem verschiedene Kulturen, Menschen und Sprachen zusammenkommen und mit Musik eins werden. Diese positive Stimmung, diese Party, wollen wir als Moderatorinnen vermitteln.

Hunziker: In schwierigen Momenten muss man empathisch reagieren. Die Moderationen sind sekundengenau getaktet. Aber am Ende kann man das Publikum nicht stummschalten. Da müssen wir spontan schauen, welche Reaktion angebracht ist.

Brugger: Für mich ist der ESC eine unpolitische Oase in einer politisch extrem aktivierten Welt und auch in einem teilweise sehr angespannten Europa. Diese Oase wollen wir beibehalten.