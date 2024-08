Viola Tami ist Schweizer Meisterin im Wakesurfen

Sie startete vor fünf Jahren mit Wakesurfen

Der Weg zu Schweizer Meisterin begann vor fünf Jahren durch einen Zufall. Die TV-Frau wurde von einem Arbeitskollegen aufs Boot auf den Zürichsee eingeladen, dort stand sie dann «zum ersten Mal auf so einem Brett. Mein Talent war damals eher bescheiden, aber es hat mich sofort gepackt.» Letztes Jahr holte Tami den CWSA-Europameistertitel in der Kategorie Masters (ü30) und gewann ihren ersten «Swiss Tour Stop» bei den Profis (Kategorie Open). «Dazu kommen Gold und Silber in weltweiten Online-Contests in der Kategorie Masters.»