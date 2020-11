Während Meghans Fehlgeburt hetzte ihr Vater gegen sie

In einem sehr persönlichen und ehrlichen Essay für die «New York Times» machte die Herzogin letzten Mittwoch ihren Verlust publik. So schrieb Meghan unter anderem, dass sie plötzlich starke Schmerzen gespürt habe. «Ich hatte Archie in den Armen und fiel zu Boden, sang ein Schlaflied, um uns beide zu beruhigen», offenbart sie. «Ich wusste, als ich mein erstgeborenes Kind umarmte, dass ich mein zweites gerade verloren habe.»