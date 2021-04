Warum inszenieren Luca Hänni und Christina Luft ihre Liebe?

So weit, so herzig! Bloss: Wieso gibt es Menschen, die ihr Privatleben so fest inszenieren? «Es ist ganz natürlich, dass wir das Bedürfnis haben, unsere Gefühle nach aussen zu tragen», sagt Dania Schiftan, Paartherapeutin und Sexologin, auf Anfrage von schweizer-illustrierte.ch.