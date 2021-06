Einen Sieg der Schweizer Nationalmannschaft hielt vor der Partie kaum jemand für möglich. Noch In der 80. Minute lag die Schweiz mit einem 3:1 gegen Frankreich zurück. Zwei Schweizer Tore kurz vor Schluss, einmal in der 81. und in der 90. Minute, zwangen den Favoriten in die Verlängerung und schliesslich ins Elfmeterschiessen. Der Rest ist Geschichte.