«Was die da bei Sepp gemacht haben, ist einfach tragisch!»

Der 70-Jährige selbst entging nur knapp dem Albtraum. «Vor zwei Wochen wollte ich noch ein Saxofon zur Reparatur in Sepps Laden bringen – zum Glück habe ich es nicht gemacht.» Der virtuose Klarinettist, der im Lauf seiner Karriere mit 15 Goldenen Schallplatten ausgezeichnet wurde, besitzt Instrumente, die über 40 Jahre alt sind. «Die wachsen dir an, werden zu einem Teil von dir», sagt er. «Wenn mir meine Lieblingsklarinette gestohlen würde, das wäre für mich eine persönliche Katastrophe. Da zittere ich schon, wenn ich daran denke.» Ein neues Instrument sei nie ein Ersatz. «Die geliebten Stücke haben einen ideellen Wert, den man mit Geld nicht bezahlen kann.»