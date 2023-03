So eigenwillig zmörgelet Heidi Klum

Die Zubereitung geht so: Heidi erwärmt die Hühnerbrühe in einem Topf, gibt drei rohe Eier hinzu und rührt so lange mit einem Schneebesen in der Pfanne umher, bis die Eier stocken. Das fertige Gebräu trinkt die «GNTM»-Model-Mama warm aus einer Tasse. Voilà! «Yummi!», schreibt sie dazu in ihrer Story, ausserdem schützte das gesunde Frühstück noch vor fiesen Erkältungen.