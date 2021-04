Dafür aber braucht es dringend ein Gespräch zwischen deinem Mann und dir. Warum geht ihr nicht spazieren und diskutiert das Thema in Ruhe? Frag deinen Mann, warum er unterschiedlicher Meinung ist und höre ihm auch gut zu. Anschliessend kannst du in Ruhe deinen Standpunkt vertreten und ihm aber auch sagen, was du dir wünschst! Nur so könnt ihr gemeinsam eine Lösung finden, ein Kompromiss, hinter der ihr beide stehen könnt.