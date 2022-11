So will etwa Model Gigi Hadid (27) Elon Musks Twitter-Übernahme nicht länger unterstützen: Nach mehr als zwölf Jahren deaktivierte sie ihren Account, dem bislang über 10 Millionen Leute folgten. Twitter sei «kein Ort, von dem ich ein Teil sein möchte», teilte sie im Anschluss ihren Fans via Instagram mit. Auch Drehbuchautorin Shonda Rhimes (52), Produzentin von Serien wie etwa «Grey’s Anatomy» oder dem Netflix-Hit «Bridgerton», will nicht mehr mitmachen: «Ich bleibe nicht für das, was auch immer Elon hier geplant hat. Bye», schrieb sie in ihrem letzen Tweet. Mit «Ich bin raus. Wir sehen uns auf anderen Plattformen, Leute», verkündete Sängerin Sara Bareilles (42) ihren sofortigen Twitter-Rückzug.