Hat Astrologin das Coronavirus vorhergesagt?

«Wenn katastrophale Dinge eintreten, bin ich geschockt»

Elizabeth Teissier sagte in ihrem Jahreshoroskop für den 12. Januar 2020 nichts Gutes voraus. Just für den Tag, an dem die WHO das Erbgut des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 entschlüsselte. Im Interview mit schweizer-illustrierte.ch verrät die Astrologin, wann die Sterne einen Lichtblick ankündigen.