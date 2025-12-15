Der Film half dem Vater-Sohn-Duo, sich einander näher zu fühlen. «Er mag Baseball sehr. Ich mag Baseball sehr. Als ich sah, wie er bei dem Film Regie führte und das etwas war, das mich interessierte, dachte ich: ‹Wow, er weiss wirklich viel.› Das brachte mich ihm näher», sagte Nick Reiner 2016. Rob Reiner selbst schwärmte damals davon, dass sein Sohn «das Herzstück und die Seele des Films» sei.