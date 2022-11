Thomas Gottschalk (72) präsentierte 2021 eine als einmaliges Comeback konzipierte «Wetten, dass..?»-Ausgabe, die allerdings 15 Millionen Menschen vor die TV-Geräte lockte. Das ZDF würdigte den Erfolg und kündigte zwei weitere «Wetten, dass..?»-Folgen an. Eine davon ging am Samstagabend (19. November) über die Bühne. Die Vorfreude auf die Rückkehr nach einem Jahr war offenbar gross: In der Messehalle in Friedrichshafen wurden Gottschalk, gekleidet im roten Leo-Anzug, und Sidekick Michelle Hunziker (45), in ausladender Robe in Pink, mit frenetischem Applaus begrüsst.