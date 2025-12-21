Wie aus Holz Weihnachten wird

Bevor sie schnitzen kann, hat das Holz schon bis zu fünf Jahre hinter sich: Es wird im Freien getrocknet, dann im kühlen Lager, dann im warmen Raum. Erst wird das Holz mit der Bandsäge, dann mit der Kopierfräse aus den 1950er-Jahren, schliesslich von Hand geformt. «Wir arbeiten im Flachschnitt», erklärt Hilpertshauser. «Die Flächen sind leicht abgeflacht, etwas kubistisch. Das ist typisch Huggler.»



Sie selbst entwirft jedes Jahr zwei bis drei neue Figuren. Dieses Jahr etwa einen Falkner. Sammler warten darauf. Einige Stammkunden besitzen alle der vielen hundert Huggler-Krippenfiguren. Andere beginnen mit dem Starter-set – Maria, Josef, Jesus – und erweitern die Familie jedes Jahr. «Eine einzelne Figur hat keinen Sinn», sagt Hilpertshauser.