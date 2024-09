Eine Krebserkrankung ist sicherlich auch psychisch belastend. Wie schafft man es, nach der Krankheit wieder zurück ins Leben zu finden?

Jeder Mensch geht anders mit einer Krebserkrankung um. Es gibt Betroffene, die sehr rational mit einer Krebsdiagnose umgehen und die Therapien Schritt für Schritt und möglichst gut informiert angehen. Anderen reisst eine Krebsdiagnose buchstäblich den Boden unter den Füssen weg. Und so unterschiedlich die Bewältigungsstrategien sind, so unterschiedlich sind auch die Wege, auf denen Betroffene nach einer Krebserkrankung zurück ins Leben finden. Für die meisten betroffenen Menschen ist die Diagnose Krebs ein Einschnitt im Leben, es gibt ein Davor und ein Danach. Durch die Auseinandersetzung mit der Krankheit und ihren Folgen, durch die Konfrontation mit der Endlichkeit des Lebens verschieben sich nicht selten die Prioritäten im Leben: Was vorher wichtig war, tritt plötzlich in den Hintergrund und umgekehrt.