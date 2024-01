«Komm, Egée, bring es mir!», ruft Daniel Joggi. Die fünfjährige Labradorhündin sieht sofort, worum es geht: Joggis Handy ist von seinem gelähmten Bein auf den Stubenboden gefallen. Der Hund nimmt eine Vorderpfote zu Hilfe – nach zwei, drei Versuchen hält er das Handy im Mund und streckt es seinem Besitzer hin. Der 74-Jährige gibt dem Vierbeiner ein Hundeguetsli. «Brav, Egée, brav!» Der gebürtige Neuenburger sitzt in der Stube seines Hauses in Trélex VD. Hier wohnt er mit seiner Frau Françoise, 73. Die beiden waren schon zusammen, als er noch nicht im Rollstuhl sass. 1977, als der damals 28-jährige Agrarwissenschaftler seinen fatalen Skiunfall hat, ist Françoise zum zweiten Mal schwanger. «Es war ein banaler Sturz», erinnert sich Joggi, «aber ich realisierte sofort: Ich kann meine Glieder nicht mehr bewegen.» Vier Halswirbel sind gebrochen. Beine und Hände des Tetraplegikers sind vollständig, die Arme teilweise gelähmt. Noch immer sportlich Doch Daniel Joggi ist ein Kämpfer. Durch seine Beeinträchtigung lässt er sich nicht behindern: Er baut die IT-Abteilung seines Arbeitgebers auf, nimmt im Jahr 2000 im Rollstuhl- Rugby-Nationalteam an den Paralympics in Sydney teil, ist sechs Jahre Gemeindepräsident von Trélex. Von 2010 bis 2020 präsidiert er die Schweizer Paraplegiker-Stiftung in Nottwil LU. Bis 2012 ist er OK-Mitglied beim Paléo Festival in Nyon VD. Im Winter fährt er Mono-Skibob. Nach dem Zmorge trainiert er in der Stube eine Stunde mit seinem Handbike auf der Rolle.