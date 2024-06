Ein Tennis-Duell der Superlative und doch ganz anders als gedacht – das bot sich am Mittwoch einigen Passanten in Zürich. Niemand Geringeres als Tennis-Legende Roger Federer (42) und Hollywood-Star Zendaya (27) schlugen sich auf dem improvisierten Tennisplatz vor dem Hauptsitz der Sportmarke On gegenseitig die Bälle zu, wie Instagram-Bilder zeigen. Darauf ist neben zahlreichen Personen auch ein komplettes Set zu erkennen: Die Bilder sprechen für den Dreh eines Werbeclips für die Sportmarke On.