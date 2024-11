Regisseur Jon M. Chu (45), der schon für Filme wie «In The Heights» und «Crazy Rich Asians» bekannt ist, entpuppt sich für den Streifen als Glücksgriff. Er selbst kennt die Materie seit der Uraufführung des Musicals in San Francisco und ist ein grosser Fan des Werks. «Ich verliebte mich sofort in das Musical und wusste, dass es eines Tages auch ein grossartiger Film werden würde – auch wenn ich mir damals nicht vorstellen konnte, dass ich einmal die Person sein würde, die es auf der Leinwand zum Leben erweckt», sagt er.