Zwillingsmama Tanja Szewczenkos langer Leidensweg

« Hallo, wir sind Leo und Luis. Mama und Papa sind froh das wir endlich da sind! Wenn auch ein bisschen zu früh ... aber wir waren einfach zu neugierig und wollten wissen was hier draussen alles so los ist! » Tanja Szewczenkos emotionaler Instagram-Post versetzte ihre Fangemeinde vor sechs Wochen in Entzücken. Nun besuchte Starmoderatorin Frauke Ludowig für RTL die Familie, die ihr doppeltes Glück noch immer nicht richtig fassen kann.