Pierre-Alain Regali (54) jongliert als Managing Director von AutoScout24 rund 80 Prozent aller Fahrzeuge – neue und Occasionen –, die in der Schweiz zum Verkauf stehen. Was ihn inspiriert, den digitalen Umbruch der Automobilbranche mit innovativen Lösungen zu begleiten, ist die Emotionalität des Automobils: «Die spürt man selbst in den kleinen Modellen», sagt Regali.