Für die Qualität der Schweizer Fachjury spricht, dass sie oft schon den Titelträger in der internationalen Wahl «Car of the Year» mit ihrem Votum vorweggenommen hat. Zugleich belegt der Umstand, dass dem nicht immer so war, die Unabhängigkeit der Schweizer Experten. Viele Siegermodelle bestätigten den Entscheid zudem im Nachhinein mit ihrem Verkaufserfolg. Nach welchen Kriterien die Jury entscheidet? Nach handfesten, die sich am Käufernutzen orientieren: Funktionalität, Verbrauch, Fahreigenschaften, Alltagstauglichkeit und – natürlich – den Innovationen.