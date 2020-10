«Ich habe mich auf das Altherren-Treffen mit Dieter und Peter gefreut.» Marc Surer, 69, lächelt verschmitzt. Vor 50 Jahren startete der einstige Formel-1-Pilot und heutige Formel-1-Co-Kommentator des Schweizer Fernsehens seine Motorsport-Karriere. Knapp zehn Jahre später, 1981, trat er bei den legen­dä­ren 24 Stunden von Le Mans für das Schweizer Sauber-Team an. Höchste Zeit also für Fachsimpeleien, Erinnerungen und Anekdoten aus dieser grossen Zeit des Rennsports. Deshalb trifft sich Surer an einem Spätsommertag im September auf der Rennstrecke von Spielberg (A) mit seinem damaligen österreichischen Teamkollegen Dieter Quester, 81, und Teamchef Peter Sauber, 76. Die Stimmung: Heiter, trotz Gesichtsmaske. Und auch der Sauber-Bolide von einst ist dabei: Der restaurierte Gruppe-5-BMW M1, mit dem das Fahrerduo Surer/Quester 1981 bei den Langstreckenrennen am Nürburgring und in Le Mans antrat und der heute im Besitz von Adrian Gattiker ist.