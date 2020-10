Sie sagen, die Schweiz sei das Land mit der ersten kommerziellen Nutzung einer H 2 -LKW-Flotte weltweit. Ist die Schweiz als Pioniermarkt nicht etwas klein?

Huber: Das Ziel von H 2 Energy ist es natürlich nicht, bis in alle Ewigkeit ausschliesslich den Schweizer Markt zu bedienen. Doch als Pionierland eignet sich die Schweiz hervorragend, denn wenn Sie einen so grossen Schritt wagen, müssen Sie ja immer auch davon ausgehen, dass Fehler passieren. Und Verbesserungen lassen sich in einem kleinen, überschaubaren Rahmen viel einfacher vornehmen als auf einem grossen.

Ackermann: Zudem haben wir in der Schweiz ganz besondere kulturelle Voraussetzungen. Im Förderverein können wir uns auch mit Mitbewerbern an einen Tisch setzen und eng zusammenarbeiten, was in anderen Ländern in dieser Form nicht möglich wäre. Und wir haben auch keine wirtschaftspolitischen Interessen, weil wir ja – leider, muss man sagen – keine Industrie haben, die solche Lkw herstellt. Nicht zu vergessen ist die Topografie der Schweiz, mit all den Höhenunterschieden und klimatischen Bedingungen. Bekommt man die Fahrzeuge hier in den Griff, gibt es kaum einen Ort, wo man es nicht schaffen kann.

Huber: Viele sagen manchmal: Hier in der Schweiz fängt doch der Klimaschutz nicht an, wir stossen sowieso kaum CO 2 aus im Vergleich zum Rest der Welt. Und jetzt haben wir ein Projekt, das weltweit führend ist, und alle schauen auf uns und sehen, dass es machbar ist. Das zeigt, dass die Schweiz eben doch Wirkung erzielen kann, auch ganz ohne Autoindustrie.