Der R3 blieb weiter Liebling der Techniker und Fahrer. Er diente trotz seines fortgeschrittenen Alters noch lange als Testfahrzeug. Erst Anfang 1985 wurde er nach 106 000 (!) Kilometern ausgemustert und am 8. April 1986 von Audi Sport verkauft. An jenen Sammler, der den R3 in Bönningstedt in einer Industriehalle unterbrachte. Womit wir wieder am Ausgangspunkt unserer Geschichte wären.