170 Gäste, zwei stolze Sieger, ein musikalisches Highlight mit der Schweizer Soul-Queen Nubya (49) und raffinierte Kulinarik der Spitzen-Chefs von Igniv. Das macht die wichtigste Auto-Gala «Schweizer Auto des Jahres», die am 27. November stattfand, zu einem Top-Event, der für einen Abend lang Konkurrenten in einer hart umkämpften Branche zu Freunden werden lässt. Das Classic Center von Emil Frey in Safenwil bot das passende Ambiente für eine Gala, bei der die Freude am Auto ganz im Zentrum steht.