Was hat Sie während des Studiums besonders beschäftigt?

Ich habe mich auf Klimarekonstruktionen fokussiert. Also darauf, wie das Wetter in der Vergangenheit verlaufen ist. Es ist erstaunlich: Aus einem Seesediment, das man in den Händen halten kann, erkennt man, wie das Klima vor tausend Jahren ausgesehen hat. Man kann zum Beispiel ablesen, wie häufig es in einer Region zu Hochwasser kam.