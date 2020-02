Mittlerweile geniesst Manuela aber die Vorzüge. Dazu gehören auch die neuesten Errungenschaften, was Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz betrifft. Der Strom kommt von einer Photovoltaikanlage auf dem Garagendach. Dank einer Fläche von hundert Quadratmetern können jährlich rund 14 000 kWh Strom erzeugt ­werden. Silvan Büchli von der zuständigen ISP Electro Solutions AG in Solothurn erklärt: «Obwohl die Temperaturen auf über tausend Metern über Meer nicht so hoch sind, kann die Anlage ein Maximum an Strom pro­duzieren.» Damit speist Cuche unter anderem sein Elektro-Auto, den Audi E-Tron. Je nach Strombedarf fliesst die Energie aus der PV-Anlage ins Haus, in den Speicher oder zurück ins Netz: «Ich möchte so weit wie ­möglich autonom sein», sagt Cuche. Auch optisch überzeugt der Bau: «Wir haben auf ein In-Dach-System gesetzt. Das heisst, die Panels bilden das Dach und werden nicht auf die Ziegel aufgebaut», so Büchli.