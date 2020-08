Bernerin auf Hai-Mission

Heute arbeitet die Bernerin genau an solchen Orten. Plus ein bisschen Realität, zugegeben. Was auf den Kinderzeichnungen nicht zu sehen war: die ­Tausenden von Mücken und die rudimentäre Hütte ohne Strom, wo die Meeresbiologin für ihre Doktorarbeit auf der 1,7 Quadratkilometer grossen Insel D’Arros in den Seychellen lebte. «Meer und weisse Strände – ich kann mir noch heute keinen schöneren Ort auf der Welt vorstellen», sagt die 34-Jährige, die momentan in Zürich wohnt. Sie weiss, dass ihr Paradies bedroht ist und das marine Ökosystem ­leidet. «Mit meiner Arbeit will ich für dessen Schutz kämpfen. Daten alleine sind zwar inte­ressant, nützen der Natur aber nicht viel. Wir Wissenschafter haben eine Verpflichtung.»